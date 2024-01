Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 19 gennaio Zeynep decide di sposare Baris, e gli propone di accelerare le cose. L'uomo all'inizio è felicissimo, ma purtroppo ascolta per caso una parte di conversazione di Zeynep, fuori contesto, dalla quale lui la evince che la giovane è ancora molto turbata dal suo passato, e non è troppo cura di sposarlo. Baris decide così di andarsene, e non risponde più al telefono a Zeynep, ignara di ogni cosa. Nel frattempo, Ali Riza e Sultan dichiarano il loro amore e si domandano come fare per dirlo alle rispettive famiglie. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 18 gennaio Tarik invita a cena Nermin che però ha già un impegno: la cena di degustazione del ristorante che aprirà prossimamente. Savas è ancora di pessimo umore dopo una discussione avuta con Emine. Baris va a parlargli, ma prima di toccare l'argomento, Emine gli chiede aiuto per fare un controllo su Tarik, che si è comportato in modo strano. Savas decide di dare una mano al fratello e accetta l'idea di organizzare una cena a casa loro per quella sera. Zeynep invita anche Nesrin.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

