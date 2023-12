Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato martedì 19 dicembre e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep e Baris vanno a Duzce per rintracciare Benal e convincerla a tornare con loro a Istanbul e a riprendersi la figlia. In un primo momento Benal si rifiuta di parlare con loro, e i due decidono di passare la notte in albergo e di fare un ultimo tentativo l'indomani. Quando Sakine viene a sapere che passeranno la notte insieme, la notizia la sconvolge. Nel frattempo, Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE