My home my destiny 2, la puntata del 18 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato giovedì 18 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Tarik invita a cena Nermin che però ha già un impegno: la cena di degustazione del ristorante che aprirà prossimamente. Nermin invece di rifiutare invita Tarik alla cena di quella sera e lui accetta.

Savas è ancora di pessimo umore dopo una discussione avuta con Emine. Baris va a parlargli, ma prima di toccare l'argomento, Emine gli chiede aiuto per fare un controllo su Tarik che si è comportato in modo strano.

Durante la cena Emine non fa nulla per nascondere il fatto di non gradire la presenza di Nesrin. Finita la cena, Nesrin propone di giocare al gioco della bottiglia e alla prima occasione cerca di mettersi tra Zeynep e Baris invitando quest'ultimo a ballare.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE