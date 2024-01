My home my destiny 2, la puntata del 17 gennaio in streaming

Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata mercoledì 17 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep tiene la sua prima riunione aziendale, presenta al consiglio direttivo sia Tarik che Baris e si dimostra subito molto decisa riguardo al nuovo corso della Lotus. Accetta anche di concedere un'intervista che le è stata proposta per farsi conoscere meglio dal pubblico. Baris è sempre molto sospettoso riguardo all'atteggiamento di Tarik, non gradisce affatto quando propone a Zeynep di assumere Nesrin come dirigente del Dipartimento delle Risorse, e quando poi scopre che Tarik non vuole apparire pubblicamente in foto, si insospettisce ancora di più. Intanto al ristorante fervono i preparativi, e la complicità tra Nuh e Emine irrita al tal punto Savas che il ragazzo decidere di andarsene a casa e non partecipare alla degustazione organizzata da suo zio, Sultan e Sakine. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE