My home my destiny 2, la puntata del 15 gennaio in streaming

Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata lunedì 15 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep è piena di entusiasmo per il suo ingresso nel mondo degli affari con l'azienda tessile di Nermin. Le due donne sono rimaste entusiaste dall'incontro con Tarik, il fratello di Nesrin, un esperto del settore, e gli chiedono di collaborare con loro come consulente.

Alla riunione per parlare dei dettagli della loro collaborazione, si presenta Baris con il contratto pronto. Subito c'è una tensione tra lui e Tarik. È chiaro che Baris non si fida di lui e neanche di Nesrin, anche lei presente. La stessa sfiducia la prova nei loro confronti anche Emine, che è molto preoccupata.

Nel frattempo, ci sono problemi tra Nuh e Cemile. Cemile lo informa che vuole trasferirsi con Benal e la piccola Mujgan a Duzce, anche senza di lui, se necessario

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE