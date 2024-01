Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata giovedì 11 e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep approfondisce la conoscenza di Nesrin, ma ovviamente non conosce la sua vera identità: si tratta infatti di Gulbin, la sorella andata via di casa quando lei era piccola e che non aveva più visto

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

