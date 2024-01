Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata mercoledì 10 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep è ancora sconvolta per la morte di Mehdi. La sua amica Emine, preoccupata, cerca di convincerla ad uscire e le propone di fare un salto in ufficio, proprio lo stesso giorno in cui anche Baris decide di tornare al lavoro.

Nel vederla ancora sotto shock e deluso da alcune sue risposte, Baris decide di mettere Zeynep in congedo lavorativo. Nel frattempo Nermin, in gran segreto, invita Sultan, Sakine e Ali Riza, in un caffè per parlare di un progetto che ha in mente grazie ai soldi di cui dispone nuovamente. Le altre due donne, dopo un po' di incertezza, decidono di voler essere coinvolte, così come Ali Riza.

Intanto Cemile e Nuh rassicurano Benal sul suo futuro, finché ci saranno loro, lei e la bambina saranno al sicuro. Zeynep fa casualmente conoscenza con Nesrin, la ragazza che aveva assistito in disparte al funerale di Mehdi.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

