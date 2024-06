Una maratona di film dedicati a Massimo Troisi. A 30 anni dalla scomparsa!

In occasione del trentennale dalla morte di Massimo Troisi Cine34 dedica una maratona serale con tre film dell'artista italiano. Scusate il ritardo, Il Postino, Le vie del Signore sono finite. Massimo Troisi ha portato nel mondo - e sino agli Oscar - il suo paese, San Giorgio a Cremano, e la sua Napoli. Oggi, a 30 anni dalla scomparsa e a 30 dal suo capolavoro, Il postino continua a regalare sorrisi ed emozioni. Quando il film esce negli Stati Uniti, anche il pubblico americano se ne innamora: l’opera riceve cinque candidature agli Oscar, tra cui miglior film, e per Troisi c’è una nomination postuma come miglior attore protagonista. Anna Pavignano, candidata per la sceneggiatura, con il produttore Gaetano Daniele, amico da sempre di Troisi, Maria Grazia Cucinotta e Natalie Caldonazzo accompagnano la pellicola a Los Angeles, dove Luis Bacalov vince l’Oscar per la colonna sonora e, sul palco, rammenta l’eterno ragazzo che era Massimo Troisi.