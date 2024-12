Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da mercoledì 11 dicembre on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata disponibile on demand da mercoledì 11 dicembre, Menekse si sente sempre più giù di morale, convinta che Yalçin la tradisca. Persino Zümrüt è preoccupata nel vederla così triste da non avere nemmeno voglia di litigare con lei. Ozan ed Esra trascorrono la notte insieme, ma al mattino dopo la ragazza è così turbata da questa nuova intimità che tratta Ozan in modo brusco e decide di tenerlo a distanza.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

