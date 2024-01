L'Italia torna nello spazio

Mercoledì 17 gennaio, dalle ore 21.05, su Focus, al via la diretta che seguirà il lancio della missione spaziale commerciale (per la prima volta composta da un equipaggio interamente europeo) verso la ISS.

A bordo, l’astronauta Walter Villadei (quarto cosmonauta italiano in attività, con Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Roberto Vittori) e, quattro le aziende italiane coinvolte nel volo.

Alle ore 15:00, un’anteprima della diretta, con Luigi Bignami e alcuni ospiti, anticipa i contenuti della missione e i temi trattati dello speciale serale. A seguire, un documentario inedito a tema.

Nel corso de L’Italia ritorna nello Spazio - Partenza in diretta della Missione Ax-3 si racconta chi è Villadei (in studio, un esemplare della sua tuta spaziale), si spiega che cosa andrà a fare sulla ISS, verrà fatto un punto su Starship e Artemis, si racconteranno le altre spedizioni e le clamorose scoperte astronomiche di JWST ed Euclid. Inoltre sarà fatto il punto sulle missioni esplorative robotiche in corso (su Marte, le lune di Giove, verso gli asteroidi, il viaggio della sonda Bepi Colombo verso Mercurio), e verrà data qualche anticipazione sugli appuntamenti scientifici del 2024.

Il collegamento con Cape Canaveral sarà intorno alle 23.00: il lancio del Falcon è previsto alle 23.11. Con Luigi Bignami, numerosi esperti, tra ingegneri, astrofisici, astronomi, per comprendere al meglio i numerosi temi trattati. La partecipazione italiana alla Axiom Mission 3 (Ax-3) è promossa dal Ministero della Difesa, tramite l’Aeronautica Militare, e vede il coinvolgimento del colonnello Villadei, nel ruolo di pilota della navicella Dragon (SpaceX), e di varie realtà del nostro Paese, impegnate in attività di sperimentazione per la comprensione della fisiologia umana sia sulla Terra sia in orbita.

AX-3 segna una nuova era di opportunità, aperta a tutti i paesi, per unirsi alla comunità spaziale internazionale, per accedere all’orbita terrestre bassa e far avanzare l’esplorazione e la ricerca nella microgravità. Con il coordinamento dell’Aeronautica Militare, le aziende italiane coinvolte sono: Dallara (studio materiali antiradiazione), Mental Economy (ricerca su funzioni cognitive), GMV Assistance (monitora la salute degli astronauti), Spacewear (sperimenta le sue super-tute).