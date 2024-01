La promessa, il riassunto della settimana dall'8 al 12 gennaio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dall'8 al 12 gennaio su Canale 5, Cruz è provata da quanto successo con la baronessa e non vuole uscire dalla sua stanza. Salvador cerca di tornare alla sua vita di sempre e di riprendersi anche il suo posto di lavoro nella tenuta, anche se non può fare a meno di soffrire per i suoi compagni morti. Catalina riferisce a suo padre che, dato che lui non vuole lasciarle la gestione de La Promessa, preferisce andarsene via. Alonso cerca di dissuaderla, ma poi accetta la sua decisione, al contrario di Manuel. Sia Blanca, che ormai sta partendo per l'America, sia Don Romulo sono preoccupati per Manuel, che è triste per la separazione da Jana e che non è contento del suo matrimonio. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

