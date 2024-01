La promessa, il riassunto della settimana dal 22 al 26 gennaio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 22 al 26 gennaio su Canale 5, Manuel discute violentemente con Jimena, che gli ha chiesto di accompagnarla a fare spese, mentre lui è intenzionato ad andare a Puebla de Tera per fare alcune commissioni per la tenuta. Anche se lei cerca di ricattarlo per la lettera d'amore che ha trovato, Manuel non scenderà a patti e parte per Puebla de Tera, lasciandola sola. Jimena decide di assumere la direzione della proprietà, anche se se ne stava occupando Martina e quest'ultima racconta i suoi dispiaceri a Curro, al quale si sente sempre più vicina. Alonso continua a essere sopraffatto dalle varie avversità e Romulo cerca di incoraggiarlo, raccontandogli una delle sue storie edificanti. Nel frattempo, Mauro si impegna a insegnare a Simona e Candela a scrivere bene, ma è un compito molto arduo. Maria Fernandez, spinta da Teresa, si decide a parlare al tormentato Salvador del loro matrimonio, ma lui non sembra pronto. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

