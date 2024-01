La promessa, il riassunto della settimana dal 2 al 5 gennaio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 2 al 5 gennaio su Canale 5, Cruz e Lorenzo decidono, su consiglio di Petra, di avvelenare il té che Elisa prende tutte le sere prima di coricarsi, ma il piano non va a buon fine. Lorenzo e la baronessa continuano la loro relazione clandestina, tramando contro i marchesi. Jimena litiga con Manuel, prima perché sono andati a teatro in comitiva, poi per via della vicinenza tra lui e Blanca. Maria viene messa al corrente della morte di Salvador e tenta di lasciare La Promessa, mentre Pia continua a supportare Jana nelle indagini sulla figura di Dolores: si fa sempre più plausibile la teoria secondo la quale Curro sia figlio del barone e di Dolores. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

