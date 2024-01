La promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 19 gennaio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 15 al 19 gennaio su Canale 5, Salvador chiede spiegazioni a Lope sul suo comportamento nei confronti di Maria e del perché le avesse mentito dicendole che la scatola musicale era un suo dono e che l'anello fosse una proposta di matrimonio. Alonso è disperato perché Cruz è stata portata in una casa di cura e anche Petra è molto turbata. Anche se non c'è la certezza dell'avvelenamento, Jana dice a Pia di prepararsi da mangiare da sola. Entrambe sono certe che l'avvelenamento sia opera di Petra. Simona dice a Petra davanti al resto della servitù che tutti pensano che sia stata lei ad avvelenare Pia. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

