La promessa, il riassunto della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio su Canale 5, Lorenzo continua nel suo proposito di truffare i marchesi, Catalina sembra dare fiducia al capitano, ma sbaglia. Manuel ritrova un'armonia con Jimena che nel frattempo capisce di avere esagerato. Jana spiega a Pia che sicuramente è vittima di un avvelenamento e lei sospetta sia opera di Petra, ma l'analisi fatta da' risultati inconcludenti. Martina riceve la visita di una ragazza che sembra sconvolgerla con la sua presenza a La Promessa: Beatriz Oltran. La scongiura di andarsene, ma questa le dice chiaramente che è lì per vendicarsi e ripagarla rovinandole la vita. Maria cerca di organizzare una festa di benvenuto per Salvador ma tutti sono contrari all'idea incluso il suo festeggiato. La ragazza, molto delusa, confessa a Jana che non è più convinta di amare il reduce. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

