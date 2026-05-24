Scopriamo cosa succederà martedì 26 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 26 maggio, Martina discute animatamente con Catalina perché si sente espropriata dalle trattative per la stesura del contratto.
Manuel si rende conto che Leocadia ha assunto il controllo azionario della sua azienda e ne parla con Alonso.
Toño riesce ad attirare Manuel nell'hangar e a sorprenderlo con le modifiche al motore dell'aereo in progettazione suggerite da Enora, spacciandole per sue.
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