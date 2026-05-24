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La promessa

ANTICIPAZIONI24 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 25 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 25 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 maggio

Pepe Nufrio (Federico) in una scena de La Promessa
Pepe Nufrio (Federico) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 25 maggio, il duca de Carril riceve una notizia inquietante: la scomparsa di Esmeralda.

Le conseguenze del fatto preoccupano molto Curro, Vera e Pia.

Angela affronta Lorenzo e sua madre cercando di imporre la propria volontà. Ci riuscirà?

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