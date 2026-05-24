Scopriamo cosa succederà lunedì 25 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 25 maggio, il duca de Carril riceve una notizia inquietante: la scomparsa di Esmeralda.
Le conseguenze del fatto preoccupano molto Curro, Vera e Pia.
Angela affronta Lorenzo e sua madre cercando di imporre la propria volontà. Ci riuscirà?
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