Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 16 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà martedì 16 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 16 settembre
Nella puntata di martedì 16 settembre, a palazzo fervono i preparativi per il matrimonio di Jana e Manuel. Simona e Candela sono tristi perché non potranno partecipare alle celebrazioni.
