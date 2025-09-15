Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
15 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 16 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 16 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La Promessa, Jana
Jana, interpretata da Ana Garcés, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 16 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 settembre

Nella puntata di martedì 16 settembre, a palazzo fervono i preparativi per il matrimonio di Jana e Manuel. Simona e Candela sono tristi perché non potranno partecipare alle celebrazioni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

entertainment

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Anticipazioni

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Gli highlights di Verissimo

Recap

Gli highlights di Verissimo

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity