Ali Semi Sefil (Doruk) e Kubra Suzgun (Nisan) in una scena de La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio

La festa per la circoncisione di Doruk continua a far emergere conflitti. Bahar affronta Sarp per le fotografie con Sirin e litigano furiosamente. Intanto, il circoncisore si rompe un braccio e sembra che si debba rimandare la cerimonia.



Emre informa Ceyda che, in accordo con sua madre, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul, ma che vivranno in una casa offerta da lui perché ritengono Ceyda incapace di badare al figlio.



Enver comunica a Hatice che pensa di mandare Sirin via di casa qualora non trovassero un rimedio al suo comportamento.



Dopo lo scontro con Enver e il suo conseguente allontanamento dalla casa paterna, Sirin si reca da Bahar chiedendole un'ospitalità che però le viene negata.



Bahar, intanto ha cominciato ad accusare un certo malessere.

