Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 24 al 29 novembre su Canale 5, Bahar è sempre più determinata a fuggire dalla casa di montagna con i bambini e, per mettere in atto il suo piano, chiede l’aiuto di Nisan.

Intanto Enver inizia a lavorare in un fruttivendolo, ma racconta ad Hatice di essere impiegato in uno studio medico, mentre Sirin scopre che Idil si trasferirà in casa sua.

Scoperto il piano di fuga architettato da Bahar, Sarp ha un violento scontro con Arif.

Rimasta alla casa in montagna, Bahar rimane, finalmente, sola con Sarp e i due decidono di chiarirsi una volta per tutte: Sarp svela alla donna che è Sirin la causa della sua scomparsa. I due credono di essere soli, ma non sanno di essere ascoltati da Piril, la quale assiste allo sfogo del marito che rivela di non averla mai amata.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

