La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 29 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Rimasto senza un dipendente, Emre propone a Hatice di lavorare a tempo pieno, e lei accetta subito, senza esitazione.
Nel frattempo, il rapporto sempre più teso tra Sirin e Idil rischia di degenerare, anche se Enver e Hatice cercano di riportare la calma.
Intanto Bahar e Sarp approfittano di un momento di solitudine in casa per un confronto decisivo. Durante questo chiarimento, Sarp rivive il trauma della sua scomparsa, raccontando i momenti dolorosi che lo hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia.
Le sue parole turbano profondamente Bahar. I due, convinti di essere soli, non immaginano di essere ascoltati di nascosto.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.