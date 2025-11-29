Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV29 novembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 29 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 29 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 29 novembre

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Rimasto senza un dipendente, Emre propone a Hatice di lavorare a tempo pieno, e lei accetta subito, senza esitazione.

Nel frattempo, il rapporto sempre più teso tra Sirin e Idil rischia di degenerare, anche se Enver e Hatice cercano di riportare la calma.

Intanto Bahar e Sarp approfittano di un momento di solitudine in casa per un confronto decisivo. Durante questo chiarimento, Sarp rivive il trauma della sua scomparsa, raccontando i momenti dolorosi che lo hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia.

Le sue parole turbano profondamente Bahar. I due, convinti di essere soli, non immaginano di essere ascoltati di nascosto.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video