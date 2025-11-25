Catalogo
SERIE TV25 novembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 25 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 25 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 25 novembre

Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli), Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli), Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Enver trova lavoro in un fruttivendolo, ma fa credere a Hatice di essere stato assunto in uno studio medico.

Nel frattempo, Idil decide di trasferirsi nella casa di Enver e Hatice, iniziando a vivere con loro.


La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

