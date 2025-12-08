Hakan Karahan (Nezir Korkmaz) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 9 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril viene rapita da Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 9 dicembre

Sarp, tornato a casa dopo l’incidente, chiede aiuto a Piril, che si mobilita immediatamente per soccorrerlo; tuttavia, davanti alla porta della sua camera d’albergo, invece dei suoi uomini trova Nezir, che rapisce lei e i gemelli.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE