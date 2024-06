Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 13 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da giovedì 13 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 13 giugno

La famiglia Arcali è in fermento perché in serata si terrà un grande evento nel corso del quale verrà presentata l'ultima creazione realizzata dalla casa di moda di famiglia: un elegante abito verde. Ates insiste affinché sia Leyla ad indossare l'abito.

Questo scatena due diverse reazioni: da un lato la gelosia di Bige, perché la sua rivale è al centro dell'attenzione, dall'altro il desiderio di Umut, affascinato dalla bellezza della donna.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

