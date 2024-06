Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 10 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da lunedì 10 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 10 giugno

Alla tenuta, Ates decide di farsi montare una tenda da glamping in giardino, così da non dover gettar via dalla casa gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati.

Nel frattempo, Leyla viene minacciata da Yakup: o farà di Ates la sua prossima vittima, oppure tutta la banda finirà in prigione.

Aydost si rende conto che Berit non è più nel suo nascondiglio e capisce che è scomparsa davvero.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

