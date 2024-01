Al Grande Fratello, l'amicizia tra Marco Maddaloni e Rosy Chin viene messa in discussione per uno scherzo di troppo

Una delle amicizie più solide e complici nella Casa del Grande Fratello sta passando dei momenti difficili.

Rosy Chin e Marco Maddaloni si sono allontanati negli ultimi giorni a causa di uno scherzo non gradito dal pugile.

Marco Maddaloni, la reazione allo scherzo di Rosy Chin

"Volevo andare a dormire e mi hanno girato il letto. Una cavolata. Oggi non volevo giocare, ma volevo andare a dormire. L'empatia non può vivere in tutti", dichiara Maddaloni che voleva riposare dopo una giornata complicata.

"Ma chi è stato? Lo sai o no?", chiede Anita Olivieri. "Lo so chi è stato. Sarà stata Rosy, ma oggi avrei evitato", aggiunge Marco visibilmente infastidito dal momento scelto per lo scherzo.

Rosy Chin, l'abbraccio con Marco Maddaloni

Dopo aver fatto lo scherzo a Marco Maddaloni e aver visto la sua reazione, Rosy Chin vuole chiedere scusa all'amico.

"Vado a dargli un abbraccio e vado via. Io sono la sua amica che dovrebbe capirlo. Stupida io, avrei dovuto un attimo lasciarlo sfogare e riposare", spiega Rosy Chin a Monia.

Rosy si avvicina al letto di Marco e prova ad abbracciare l'inquilino sotto le coperte.

