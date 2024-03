Giovedì 14 marzo in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini: questa sera Letizia Petris potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy Chin si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale. Greta Rossetti avrà modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio D'Ottavi, mentre la sorella di Perla Vatiero, Loana, che non ha apprezzato il comportamento tenuto da Alessio, interverrà per dire la sua. Giuseppe Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice Luzzi, che continua a rinfacciargli i suoi errori. Infine, il verdetto del televoto. Chi tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona si salverà?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE