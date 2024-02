Tutte le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello in onda mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5

Grande Fratello: le anticipazioni del 14 febbraio

Mercoledì 14 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata di stasera si accenderanno molte scintille, non solo d’amore. Grande Fratello, infatti, celebra la festa degli innamorati con un ritorno di grande intensità: Mirko Brunetti, per qualche giorno, resterà nella Casa. Come reagirà Perla?

Anche per Anita sarà un San Valentino speciale: il fidanzato Edoardo, che per mesi ha aleggiato nell'aria, finalmente e in maniera del tutto inaspettata, varcherà la Porta Rossa.

Per l'unica vera coppia della Casa, Letizia e Paolo, Grande Fratello ha in serbo una romantica sorpresa.

L'eliminazione di Vittorio Menozzi ha scatenato negli inquilini reazioni molto forti, riaprendo vecchie spaccature e creando nuove tensioni.

Infine, al televoto Beatrice, Marco e Stefano. Chi si salverà?

