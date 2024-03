Lunedì 11 marzo, a partire dalle 20.30, nuovo appuntamento con GF Party, il format in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito del Grande Fratello. I due conduttori Annie Mazzola e Andrea Dianetti attenderanno la nuova puntata del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5, attraverso anticipazioni, approfondimenti, collegamenti dal backstage e interviste esclusive. Tra gli ospiti del nuovo episodio di GF Party, Marco Maddaloni, Alex Schwazer e Angelica Baraldi, che commenteranno assieme ai conduttori la diretta e alcuni retroscena del reality.

Inoltre, come sempre, collegamento con Rebecca Staffelli per le novità dell'ultimo minuto dallo studio del Grande Fratello. Anche gli spettatori, però, potranno diventare protagonisti della puntata perché durante le due ore di diretta con Annie Mazzola e Andrea Dianetti sarà possibile partecipare a un casting online per entrare nel backstage del Grande Fratello. Per scoprire come fare, basta seguire le istruzioni dei conduttori. L'hashtag ufficiale per intervenire è #GFParty. Appuntamento dunque su Mediaset Infinity e sul sito del Grande Fratello alle 20.30 per seguire la diretta di GF Party. GF Party è realizzato da Mediaset Infinity e in collaborazione con Studio Woow.

GF Party: quando va in onda

GF Party è in diretta streaming tutti i lunedì prima del Grande Fratello. Sarà visibile su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di Grande Fratello. Si parte alle 20,30: in attesa dell'inizio del Grande Fratello, Annie Mazzola e Andrea Dianetti intervisteranno numerosi ospiti e commenteranno le gesta dei concorrenti. Non mancheranno collegamenti con gli studi di Roma grazie ad alcune incursioni nel backstage. L’interazione con gli utenti sarà assicurata dalla lettura dei commenti postati sui social: l'hashtag ufficiale per intervenire è #GFParty.

GF Party: chi sono i conduttori

Annie Mazzola Annie Mazzola è un'entertainer e presentatrice. Negli ultimi anni è cresciuta artisticamente, tra i suoi lavori più importanti spiccano le conduzioni della prima edizione di GF Vip Party, insieme ad Awed, con circa 60 puntate su Mediaset Infinity, la sua rubrica Passo Falso, su TV8 durante Ogni Mattina e Di Moda, innovativo format dedicato al commento delle sfilate su Tim Vision. È stata inoltre presenza fissa accanto a Elisabetta Canalis nel programma Vite da copertina (TV8). Andrea Dianetti Andrea Dianetti è un attore, regista, autore conduttore televisivo e radiofonico. Inizia i suoi studi da giovanissimo all'estero e in Italia con personaggi del calibro di Giorgio Albertazzi. Esordisce in TV nell'accademia di Amici di Maria De Filippi sfiorando la vittoria, in poco tempo si afferma con ruoli di prestigio in fiction, sit-com, teatro e cinema, ricevendo anche premi prestigiosi. Andrea ha partecipato all'edizione 2022 di Tale e Quale Show classificandosi secondo. Ha già condotto su Mediaset Infinity due edizioni di Isola Party. Molto seguito sui social, vanta un pubblico fedele e numerose fan page, è ambassador di brand prestigiosi, che lo scelgono soprattutto per la sua autenticità e l'ironia, ma anche per l'attenzione che dimostra per le tematiche sociali.