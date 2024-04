Forum, la causa finisce in rissa: Julian aggredisce il secondo marito della madre

Il 23enne si scaglia contro l'uomo che dovrebbe contribuire al pagamento delle spese per la sua riabilitazione in una struttura per tossicodipendenti

Nervi tesi a Forum, dove la causa in onda martedì 9 aprile tra Luisa e il secondo marito Francesco finisce in rissa dopo l'irruzione in studio da parte del figlio della donna, Julian. Luisa si affida al tribunale per chiedere un sostegno economico da destinare alle cure del figlio ventitreenne, tossicodipendente. Nella ricostruzione della vicenda, la donna spiega di aver abusato di alcol e droghe in passato, arrivando a perdere l'affidamento dei due figli, i quali sono poi cresciuti in Sudamerica con il papà.

Dopo anni, Luisa si è risposata con Francesco e ora si rivolge a lui per chiedere aiuto nel sostenere le cure di Julian in una clinica specializzata. Proprio quest'ultimo, di fronte ai nodi della vicenda, fa irruzione in studio e arriva subito a un duro faccia a faccia con il secondo marito della madre. Per riportare la calma tra i due uomini, serve l'intervento degli opinionisti e dei tecnici della trasmissione, oltre alle parole della stessa Luisa. Al termine del confronto, la giudice della trasmissione Melita Cavallo rigetta la richiesta di Luisa: "La legge impone al familiare l'assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei. Quindi Francesco non ha nessun obbligo giuridico di garantire l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno Julian, figlio della moglie peraltro maggiorenne, per uscire dal tunnel della droga".

