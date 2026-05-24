Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 18 al 24 maggio su Canale 5, Sahika chiede a Kaya di lavorare insieme a lui dopo essere stata cacciata da Ender: lui rifiuta.



Yildiz decide di aiutare Ender e le fornisce la famigerata foto compromettente con cui Halit ha ricattato Nadir.



Erim subisce una pesante umiliazione davanti ai compagni di classe a causa delle rette scolastiche non saldate da Halit. A intervenire sono Ender e Kaya, che coprono il debito ottenendo però che il ragazzo torni a vivere con loro.



Sahika e Nadir hanno un confronto: la donna si presenta da lui fingendo un ultimo saluto e riesce ad avvelenarlo, convinta di essersi liberata definitivamente del suo incubo.



Durante i funerali di Nadir si scopre che poco prima di morire l’uomo aveva sposato Sahika, che diventa così erede del suo patrimonio e della sua posizione all’interno della holding. Per Ender arriva una nuova batosta: Sahika, ormai al comando dell’azienda, decide di licenziarla.

Non riuscendo a pagare il conto, Halit viene umiliato pubblicamente.

Zehra viene licenziata e, presa dallo sconforto, si ubriaca. Nel frattempo Sahika, durante una cena, rivela di aver assunto Halit come suo assistente.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.15nel weekend alle 15:30 e in prima serata il giovedì in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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