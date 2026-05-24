La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 24 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra viene licenziata e, sconvolta per quanto accaduto, si rifugia nell’alcol trascurando Halit Can e facendo infuriare Asuman.
In ufficio, Yildiz conosce Kerim, affascinante amico del signor Bulent, con cui nasce subito una forte antipatia.
Nel frattempo, Sahika porta avanti un piano pericoloso contro Ender.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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