Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 24 al 29 novembre su Canale 5, Yildiz rivela a Zeynep di aver visto, nel cellulare rubato a Ender, foto compromettenti di Alihan ed Ender in atteggiamenti intimi, convincendosi così che il loro matrimonio non sia affatto una farsa.

Nel frattempo, Kemal tenta di riavvicinarsi a Yildiz, ma la loro conversazione viene interrotta da Lila, e Yildiz teme che la ragazza possa riferire tutto a Halit.

Durante la cena organizzata da Yildiz, Zeynep e Dundar annunciano la loro intenzione di sposarsi, lasciando Alihan profondamente sconvolto. L'uomo, allora, si presenta da Dundar per metterlo al corrente del fatto che Zeynep, in realtà, non lo ami. Scoperto l'accaduto, Zeynep va su tutte le furie e affronta Alihan.

Intanto, Kemal scatena una rissa all'interno di un locale a causa della gelosia nei confronti di Yildiz.

Asuman riceve una visita inattesa: Mustafa, appena uscito di prigione. L’uomo chiede notizie di Yildiz aggredendo la donna e minacciandola di morte.



Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e al sabato alle 15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

