La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 29 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz si reca da Dundar e gli chiede di far seguire Kemal da uno dei suoi uomini, nel frattempo scopre che anche Alihan è appena stato lì e lo riferisce a Zeynep, che si infuria con Alihan.

Ender chiede a Kemal di collaborare e gli promette di aiutarlo a riconquistare Yildiz.

Alihan va a cena con Nevra e le confessa che sua madre ha avuto una relazione con il suo defunto marito Tuncer, ma lei sa già tutto e gli consiglia di dimenticare il passato e di perdonarla per affrontare meglio il futuro.

A Bursa, Asuman riceve un'inaspettata visita da Mustafa, appena uscito di prigione dopo aver scontato la sua pena per aver ucciso il presunto amante della donna. L'uomo chiede informazioni su Yildiz, che lui definisce la sua unica figlia, sostenendo che Zeynep è figlia di un rapporto adultero.

Mustafa aggredisce Asuman, che, in cambio della sua vita, si dice disposta a vendere il suo appartamento e dargli tutto il ricavato.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.