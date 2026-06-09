Far away, la puntata del 9 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 9 giugno su Canale 5.

Al suo rientro, Cihan trova il medico Murat alla villa, mentre Sadakat affronta duramente Alya per essere corsa in albergo da Izzet. Durante il confronto emerge che la donna conosce la verità su Boran.

Nel frattempo, Cihan incontra Mine, che cerca di ottenere informazioni su Alya senza successo.

Poco dopo, Alya riceve una chiamata da Izzet: l'uomo non è partito e sostiene di aver organizzato una fuga attraverso la Siria, con l'obiettivo di raggiungere il Canada. La ragazza si confida con Nara che la aiuta a fuggire consegnandole le chiavi della sua auto e attirando l'attenzione dei due uomini rimasti a guardia del palazzo.

Cihan viene informato di un attacco contro un camion della sua famiglia diretto in Siria. Accorso sul posto con i suoi uomini e seguito da una preoccupata Sadakat, riesce a salvare l'autista, ma il camion viene distrutto dalle fiamme.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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