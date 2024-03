Everywhere I go, le trame della settimana dal 31 marzo al 5 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity daldal 31 marzo al 5 aprile.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 31 marzo al 5 aprile

Ayda e Ibo, mentre stanno andando a prendere il regalo di compleanno per Selin, restano bloccati con la moto in un bosco, dove sono isolati e non c'è segnale.

Durante la festa di compleanno di Selin, Ferruh recupera la busta con le foto e le consegna a Burak. Ibo, invece, accompagna a casa Ayda e lei lo invita a restare a dormire, ma sul divano.

Nel frattempo, Demir annuncia al team che i lavori per l'orfanotrofio cominceranno il giorno successivo e si reca da Alara per comunicarle la sua decisione, ma non la trova.

Burak e Selin vanno a fare un sopralluogo nell'area verde da adibire a zona agricola e vengono raggiunti da Demir.

Intanto, Selin e Demir litigano per gelosia: Demir pensa che Vedat sia innamorato di Selin e Selin pensa che Demir si sia innamorato di Alara. Il loro viaggio a Parigi diventa il punto di rottura.

Infine, Selin, gelosissima di Alara, si confida con le sue amiche: non sopporta l'idea che Demir e vada con lei a Parigi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE