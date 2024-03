Everywhere I go, le trame della settimana dal 25 al 29 marzo

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 25 al 29 marzo.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 25 al 29 marzo

Demir ha bisogno di ritornare a casa sua per ritirare i suoi abiti che sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare attenzione a non farsi scoprire dai genitori di Selin.

Intanto, Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo si trova all'hotel del signor Yildirim insieme a Demir.

Mentre i genitori di Selin sono ancora in visita a casa sua, Demir trascorre la notte in hotel. Nel frattempo, Vedat cerca di avvisarlo dell'imminente arrivo in città di suo padre.

Selin, fingendosi Merve, vuole ringraziare Demir per l'aiuto ricevuto e quando Vedat scopre che ha mentito riguardo alla sua identità, si dimostra molto comprensivo nei suoi confronti.

Infine, Firuze e Leyla decidono di aiutare i genitori di Selin ad organizzarle la festa di compleanno a sorpresa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE