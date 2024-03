Everywhere I go, le trame della settimana dal 18 al 22 marzo

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 18 al 22 marzo.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 18 al 22 marzo

Selin decide di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio dicendogli di non prendere decisioni a sua insaputa.

I colleghi a fine giornata si ritrovano all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'"Operazione Ghepardo": trovare un cliente che renda la vita impossibile a Demir.

Intanto, i genitori di Selin si presentano a casa della figlia senza preavviso e rimangono sorpresi quando si ritrovano davanti Demir, un perfetto sconosciuto. Come giustificherà Selin la sua presenza?

Burak si reca con Demir sul terreno di Alara per discutere della realizzazione dell'orfanotrofio.

Infine, Selin vuole assicurarsi che Demir vada a cena con lei da Leyla e Firuze. Ci saranno anche i suoi genitori, fermamente decisi a scoprire la vera identità di Demir.

