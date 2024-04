Everywhere I go, le trame della settimana dal 15 al 19 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 15 al 19 aprile

I ragazzi della Artemim sono preoccupati per i provvedimenti che Demir potrebbe prendere dopo essere venuto a conoscenza del matrimonio, avvenuto in segreto, tra Bora e Merve.

Sono inutili i tentativi di far rimuovere il divieto di avere relazioni sul posto di lavoro poiché Demir appare irremovibile. Selin è molto delusa perchè il divieto riguarderebbe anche lei e l'impossibilità di avere una relazione con Demir.

Demir, quindi, deve scegliere tra i suoi principi e i suoi sentimenti e va a fare visita a Vedat. Ibo lo raggiunge per cercare di difendere Selin e, dopo questo incontro, Demir decide di scusarsi con Selin.

Nel frattempo, Burak riporta a casa Selin dall'ospedale, ma lei è ancora confusa, così decide di prendere dei sedativi per dormire e non pensare a ciò che è accaduto. Bora, invece, presenta la sua lettera di dimissioni.

Infine, suona alla porta di Selin e Demir, un certo Bunyamin: è un terapista di coppia inviato da Ibo per cercare di risanare il loro rapporto e la loro convivenza. Intanto, Alara decide di incontrare Selin e le chiede di restituirle il ritratto di Demir, ma questa richiesta scaturirà una lite furibonda che terminerà solo grazie all'intervento di Demir.

