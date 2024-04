Everywhere I go, il riassunto e le reazioni del 3 aprile

I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 3 aprile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 3 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir e Selin passano una giornata insieme nell'area verde da adibire a zona agricola e la loro sintonia sembra evidente.

Dopo essere stati raggiunti da Vedat, Selin decide di rivelare a Demir che conosceva già il suo amico. Demir non la prende per niente bene e decide, per ripicca, di partire per Parigi con Alara.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 3 aprile della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

