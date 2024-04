Everywhere I go, la puntata del 9 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 9 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore , pubblicatae disponibile in esclusiva streaming su, Demir si prepara a partire per il suo viaggio a Parigi insieme ad Alara. La notte prima della partenza, Selin è molto triste e si abbandona a degli incubi angoscianti, perché è consapevole del fatto che la mattina seguente si risveglierà da sola in quella casa. Il fine settimana è trascorso e Demir rientra a casa, ma non la trova esattamente come l'aveva lasciata. Guarda nelqui sopra la puntata integrale dell'8 aprile in. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche inè disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

