Everywhere I go, la puntata dell'8 aprile in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore , pubblicatae disponibile in esclusiva streaming su, Demir ed Alara stanno preparando il viaggio a Parigi per andare a presentare un progetto, ma per Alara questo viaggio rappresenta anche l'occasione per una vacanza romantica. Ovviamente tutto questo getta nello sconforto Selin, che vede Alara sempre più presente nella vita di Demir. Le ragazze dello studio, però, pensano che Demir non sia per nulla interessato ad Alara e che la stia assecondando solo perché è la figlia di Yildirim, il cliente più importante dello studio. Guarda nelqui sopra la puntata integrale dell'8 aprile in. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche inè disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE