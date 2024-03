Everywhere I go, la puntata del 6 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato mercoledì 6 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata mercoledì 6 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin è incredula riguardo al comportamento tenuto la sera prima in presenza di Demir, mentre lui, prima di recarsi al lavoro, la porta dal medico per controllare la spalla.

In ufficio i colleghi si riuniscono per trovare il modo di mandare via Demir, mettendo in piedi l'operazione Ghepardo. Tutti gli impiegati cercheranno di spingere il capo a licenziarsi. La prima mossa è quella di fargli incontrare la cliente più difficile dell'azienda, la signora Dirim. Demir però se la cava egregiamente.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

