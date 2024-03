Everywhere I go, la puntata del 26 marzo in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 26 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo è all'hotel del signor Yildirim insieme a Demir. Terminata la riunione con l'imprenditore, Selin, nei panni di Merve, raggiunge Vedat al vivaio per confermargli che il progetto è stato approvato dal signor Yildirim. Quando Selin fa ritorno a casa, Semih l'attende per discutere con lei delle sue scelte amorose e per chiedere un chiarimento riguardo al comportamento di Burak della sera precedente, quando si è presentato ubriaco a casa della ragazza. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 26 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE