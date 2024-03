Everywhere I go, la puntata del 19 marzo in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata martedì 19 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il gruppo di colleghi a fine giornata si ritrova all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'Operazione Ghepardo: fare entrare in scena un personaggio che possa rendere la vita impossibile a Demir, una sorta di "cliente-mostro". Ibo invita Demir a prendere un caffé nello stesso locale, e scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Chiede spiegazioni, ma i ragazzi cercano di eludere le domande. Firuze e Leyla sono ancora spaventate dopo aver dato la scossa a Muharrem e temono di essere scoperte per aver staccato l'elettricità a Selin e Demir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

