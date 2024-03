Everywhere I go, la puntata del 18 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 18 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata lunedì 18 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin prende la decisione di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio e gli intima di non prendere decisioni a sua insaputa.

Burak, adirato con Selin, va a prenderla per parlarle. Mentre stanno discutendo in auto, Burak aumenta la velocità e rischiano di fare un incidente. Bora, pur di passare un po' di tempo con Merve, inventa che la ragazza ha un appuntamento con un cardiologo per problemi di salute. Selin nel frattempo va al vivaio di Vedat al posto di Merve.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 18 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE