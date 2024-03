Everywhere I go, la puntata del 15 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato venerdì 15 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 15 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Merve incontra Bora ma ha ancora molti dubbi, e vuole andarci piano, mentre il ragazzo è deciso a portare avanti la loro relazione.

Ferruh, Bora e Burak vengono a sapere che Taylan, dopo essere stato picchiato da Muharrem, è ricoverato in ospedale e vanno a trovarlo. Muharrem fornisce loro il badge di Taylan che servirà per intrufolarsi nell'edificio del Signor Yildrim per recuperare la busta con le foto ricattatorie.

Demir e Selin non fanno che discutere per la gestione della casa, mentre Firuze e Leyla fanno di tutto per farli innamorare e per non affrontare la questione suddivisione dell'abitazione.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

