Everywhere I go, la puntata dell'11 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 11 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata lunedì 11 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa perché nessuno dei due è intenzionato a lasciarla.

Nel frattempo, Leyla e Firuze preparano per i due giovani un dolce afrodisiaco, nella speranza che si innamorino.

Selin smarrisce le chiavi di casa e Demir cerca il contatto di un fabbro che possa sostituire la serratura della porta d'ingresso. Purtroppo, però, i fabbri si rivelano dei delinquenti e rubano sia il portatile di Demir che il tablet di Selin. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

