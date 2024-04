Everywhere I go, la puntata del 10 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato mercoledì 10 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore , pubblicatae disponibile in esclusiva streaming su, Alara torna in anticipo da Parigi per stare più tempo possibile con Demir e porta con sé una sorpresa: invita tutto il gruppo dei ragazzi della Artemim per un weekend fuori città, permettendo loro di invitare chiunque desiderino. Guarda nelqui sopra la puntata integrale dell'8 aprile in. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche inè disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

