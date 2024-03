Everywhere I go, le anticipazioni del 7 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 7 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak e Ferruh, temendo di essere scoperti, studiano di nascosto un piano per alterare le fatture dello studio, con l'obiettivo di riciclare i soldi di Esen. Leyla e Firuze, sempre più pressate da Demir che vuole risolvere a tutti i costi il problema della casa, si vedono costrette a invitare a cena sia lui che Selin.

Nell'episodio precedente, pubblicato, Selin è incredula riguardo al comportamento tenuto la sera prima in presenza di Demir, mentre lui, prima di recarsi al lavoro, la porterà dal medico per controllare la spalla.è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

